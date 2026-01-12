NYP: Пентагон запретил отправлять секс-игрушки американским военным

Пентагон направил официальную просьбу интернет-магазину из Торонто прекратить доставку интим-товаров американскому военнослужащим, находящимся на базе ВМС в Бахрейне. Об этом сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на жалобу, направленную Министерством обороны США поставщику.

«[Владелица секс-шопа] Беннетт сказала, что не знала, что секс-игрушки будут отправлены [на базу американцев] в Бахрейн. Кто-то переслал две посылки военнослужащим ВМС США, дислоцированным в этой стране», — отмечает издание.

Запрещенные на территории военного объекта товары были обнаружены во время инспекции военной почты. В официальном обращении, которое было предоставлено редакции NYP, представители Министерства обороны США заявили, что на базах в Бахрейне действуют строгие ограничения на хранение и передачу подобной продукции.

В связи с этим департамент потребовал от онлайн-магазина исключить военную базу из перечня возможных точек доставки, а также проинформировать покупателей о действующих ограничениях. Партия секс-игрушек была оформлена как обычная потребительская посылка, однако привлекла внимание сотрудников служб контроля из-за описания содержимого.

Ранее пользовательница Reddit с ником Daytime_nightime рассказала о том, что в годы службы в Военно-морских силах (ВМС) США неоднократно подвергалась насилию со стороны сослуживцев и старших офицеров. По словам женщины, это продолжалось на протяжении пяти лет.