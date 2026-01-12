Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:22, 12 января 2026Мир

Пентагон запретил отправлять секс-игрушки американским военным

NYP: Пентагон запретил отправлять секс-игрушки американским военным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Al Drago / Reuters

Пентагон направил официальную просьбу интернет-магазину из Торонто прекратить доставку интим-товаров американскому военнослужащим, находящимся на базе ВМС в Бахрейне. Об этом сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на жалобу, направленную Министерством обороны США поставщику.

«[Владелица секс-шопа] Беннетт сказала, что не знала, что секс-игрушки будут отправлены [на базу американцев] в Бахрейн. Кто-то переслал две посылки военнослужащим ВМС США, дислоцированным в этой стране», — отмечает издание.

Запрещенные на территории военного объекта товары были обнаружены во время инспекции военной почты. В официальном обращении, которое было предоставлено редакции NYP, представители Министерства обороны США заявили, что на базах в Бахрейне действуют строгие ограничения на хранение и передачу подобной продукции.

В связи с этим департамент потребовал от онлайн-магазина исключить военную базу из перечня возможных точек доставки, а также проинформировать покупателей о действующих ограничениях. Партия секс-игрушек была оформлена как обычная потребительская посылка, однако привлекла внимание сотрудников служб контроля из-за описания содержимого.

Ранее пользовательница Reddit с ником Daytime_nightime рассказала о том, что в годы службы в Военно-морских силах (ВМС) США неоднократно подвергалась насилию со стороны сослуживцев и старших офицеров. По словам женщины, это продолжалось на протяжении пяти лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Первой ракетой посекли, второй добивали». Российский военный рассказал, как удалось уничтожить американский истребитель F-16 ВСУ

    В Лондоне захотели похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Подорожает все. За какие товары и услуги россияне будут платить больше в 2026 году

    Пойманная в реке гигантская рыба длиной 2,5 метра напугала специалистов

    Россиян предупредили об основных схемах мошенников в 2026 году

    На Украине оценили слова британского министра о похищении Путина

    Трамп заявил о прогрессе в урегулировании на Украине

    Трамп допустил переход Гренландии России

    Трамп пообещал получить Гренландию

    В Дании высказались о возможной войне за Гренландию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok