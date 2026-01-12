Подсчитаны траты россиян на автосервисы в 2025 году

В России объем рынка автосервисов достиг 1,2 триллиона рублей в 2025 году

Общий объем рынка сервисных услуг для легковых автомобилей по итогам 2025 года достиг 1,2 триллиона рублей. Статистика была собрана по 69 регионам страны, на которые приходится 97 процентов парка машин, пишет аналитическое агентство «Автостат».

Согласно исследованию, расходы автомобилистов на услуги по ремонту и техническому обслуживанию в 2025 году составили 719,1 миллиарда рублей. На автомойку, шиномонтаж и кузовной ремонт россияне потратили 485 миллиардов рублей.

Львиная доля трат пришлась на услуги независимых техцентров — 37 процентов, или 267,4 миллиарда рублей. Доля официальных дилеров намного скромнее и составляет только 8,5 процента, или 60,7 миллиарда рублей.

Но наибольшей популярностью у водителей пользуются частные механики и самостоятельный ремонт автомобилей. Эксперты подсчитали, что на этот сегмент пришлось 54,5 процента трат, то есть около 391 миллиарда рублей.

Также уточняется, что на мойку машин россияне потратили в прошлом году 221 миллиард рублей. На шиномонтаж — 46,8 миллиарда рублей, на кузовной ремонт — 217,2 миллиарда рублей.

