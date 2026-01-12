Реклама

Потерявшийся турист без ботинка часами бродил по российскому лесу в Рождество и был спасен

19-летний турист потерялся в российском лесу в Рождество и был спасен
Зарина Дзагоева
Кадр: Telegram-канал «ЧП Сочи»

19-летний турист потерялся в российском лесу в Рождество, лишился ботинка и был спасен спустя четыре часа. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Уточняется, что инцидент произошел в районе села Волконка, Краснодарский край, 7 января. Россиянин пошел в заснеженный лес один и потерялся. Он бродил по местности, пытался выбраться самостоятельно, однако не смог. Пришедшие на помощь спасатели согрели замерзшего туриста и отвезли его в населенный пункт.

Ранее две группы туристов пропали в районе горы Ослянка в Пермском крае, в том районе была плохая видимость из-за снегопада. В первой группе было 13 человек, во второй — 6. Все путешественники отправились к горе на снегоходах.

