03:59, 12 января 2026

Пойманная в реке гигантская рыба длиной 2,5 метра напугала специалистов

В Бразилии распространились гигантские речные рыбы, умеющие дышать воздухом
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Citron / Wikimedia

В бразильском штате Сан-Паулу поймали гигантскую рыбу. Об этом сообщает издание Diário do Litoral.

53-летний рыбак выловил арапаиму длиной 2,5 метра и весом 160 килограммов в реке Маринейру, где этот вид не водится. Это известие напугало специалистов, опасающихся, что она расплодится и истребит местную речную живность.

Арапаимы относятся к числу крупнейших пресноводных рыб в мире. Они вырастают до трех метров в длину, могут весить до 200 килограммов и очень быстро растут. Кроме того, у них есть важное преимущество перед другими рыбами: они умеют дышать воздухом. Это позволяет им жить в водоемах, где почти нет кислорода.

Попадая в новое место, арапаимы пожирают других рыб и быстро плодятся. Поскольку им не угрожают другие хищники, рост популяции ограничен только доступными ресурсами. Это делает их крайне опасным инвазивным видом, способным уничтожать целые экосистемы.

За распространением арапаим в штате Сан-Паулу следят сотрудники природоохранной военной полиции. Отлов этих рыб не запрещен и поощряется.

Ранее сообщалось, что азиатские шершни Vespa velutina расплодились на острове Джерси, коронном владении Великобритании в проливе Ла-Манш, и стали угрожать местной экосистеме. Местных жителей призвали фотографировать увиденных шершней и сообщать о них через специальное приложение.

