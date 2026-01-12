Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:03, 12 января 2026Мир

Пожертвования Украине спустили на шопинг и пиццу

Помощь Украине НКО потратила на продукты, заправку авто и шоппинг сотрудников
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brenna Huff / Unsplash

Руководство помогающей Украине благотворительной некоммерческой организации (НКО) Mriya Report потратило пожертвования канадцев на заказы еды и шопинг. Об этом пишет газета Ottawa Citizen.

С этим обвинением выступил соучредитель НКО Райан Мейер, опубликовавший соответствующие банковские выписки. Согласно документам, основатель организации, являющийся капитаном канадской армии, Джозеф Фридберг и его сотрудники заказывали на пожертвования пиццу, заправляли на эти средства свои автомобили и покупали продукты. Сам Фридберг из этих средств ежемесячно начислял себе зарплату в 50 тысяч американских долларов.

«Меня очень огорчает, что организация, которая, как я думала, должна была помогать людям в Украине, в итоге обогащала канадца», — заявил Мейер на своей странице в соцсети Х.

Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что западной помощи не хватает.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский посол задал Фон дер Ляйен ироничный вопрос

    Москвичку наказали за голосовое сообщение. За какие еще сообщения в мессенджерах и соцсетях могут вызвать в суд

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Европе назвали способ «спасти» Гренландию от Трампа с помощью России

    Российский посол раскрыл условия содержания Мадуро в США

    Военкор высмеял «исторический документ» Киева

    Индия пояснила принципы закупки оружия

    Иран пригрозил США войной

    Стало известно о встрече Трампа и лидера оппозиции Венесуэлы

    Украину предупредили о групповых ударах «Орешником»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok