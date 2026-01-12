Пожертвования Украине спустили на шопинг и пиццу

Помощь Украине НКО потратила на продукты, заправку авто и шоппинг сотрудников

Руководство помогающей Украине благотворительной некоммерческой организации (НКО) Mriya Report потратило пожертвования канадцев на заказы еды и шопинг. Об этом пишет газета Ottawa Citizen.

С этим обвинением выступил соучредитель НКО Райан Мейер, опубликовавший соответствующие банковские выписки. Согласно документам, основатель организации, являющийся капитаном канадской армии, Джозеф Фридберг и его сотрудники заказывали на пожертвования пиццу, заправляли на эти средства свои автомобили и покупали продукты. Сам Фридберг из этих средств ежемесячно начислял себе зарплату в 50 тысяч американских долларов.

«Меня очень огорчает, что организация, которая, как я думала, должна была помогать людям в Украине, в итоге обогащала канадца», — заявил Мейер на своей странице в соцсети Х.

Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что западной помощи не хватает.