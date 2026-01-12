Предсказаны изменения в глобальной военной доктрине России по окончании СВО

Военный аналитик Демуренко: России придется обновить военные доктрины после СВО

После окончания любого крупного конфликта наступает период осмысления, который нужен для обновления боевых уставов и военных доктрин. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный аналитик, полковник Генерального штаба в отставке Андрей Демуренко.

По его словам, в 1920-е годы СССР проделал огромную работу, изучая опыт Первой мировой и Гражданской войны. Аналогичный процесс происходил в США после операций в Ираке в 2000-2010-е годы — разбор начинался еще до формального окончания боевых действий.

«Нам нужен такой же процесс: всесторонний анализ, формирование рекомендаций, затем реформа. На этой основе следует пересмотреть все доктрины, включая глобальную», — сказал Демуренко.

При этом офицер отметил: значительная часть высшего военного руководства в России — это «люди старой школы», чье мышление «порой излишне консервативно».

«До сих пор можно услышать мнение, что будущие войны вернутся к принципам крупных формаций прошлого века, и нам нужно готовиться к действиям строго по уставам XX века. Я категорически не согласен с этой оценкой», — заверил аналитик.

Он заключил, что военная доктрина будущего не может быть ретроспективной. Она должна, убежден Демуренко, опираться на уроки настоящего, «какими бы болезненными они ни были».

В середине 2025 года вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Белый дом разработал и утвердил новую внешнеполитическую доктрину. Она получила название «доктрина Трампа». По словам политика, документ должен изменить весь подход американской дипломатии на международной арене.