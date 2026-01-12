Президент Мексики оценила вероятность вторжения США

Президент Шейнбаум исключила вторжение США в Мексику

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум исключила вероятность вторжения США после разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом она заявила во время пресс-конференции, ссылка на которую опубликована на ее странице в социальной сети X.

«В ходе разговора было предельно ясно, что существует сотрудничество и координация и что мы продолжаем совместную работу в этих рамках», — отметила она.

Шейнбаум сказала, что Мексика всегда стремилась к диалогу и взаимопониманию с США, несмотря на расхождения во взглядах по многим вопросам.

Она уточнила, что Мехико и Вашингтон вкладывают разное значение в понятие терроризма, а также подчеркнула, что конституция Мексики осуждает любое вторжение.

Ранее Клаудия Шейнбаум выступила за укрепление сотрудничества с США в сфере безопасности. По данным агентства Bloomberg, президент Мексики направила главу МИД Хуана Рамона де ла Фуэнте на переговоры с госсекретарем США Марко Рубио об улучшении двусторонних отношений.