Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:39, 12 января 2026Мир

Президент Мексики оценила вероятность вторжения США

Президент Шейнбаум исключила вторжение США в Мексику
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум исключила вероятность вторжения США после разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом она заявила во время пресс-конференции, ссылка на которую опубликована на ее странице в социальной сети X.

«В ходе разговора было предельно ясно, что существует сотрудничество и координация и что мы продолжаем совместную работу в этих рамках», — отметила она.

Шейнбаум сказала, что Мексика всегда стремилась к диалогу и взаимопониманию с США, несмотря на расхождения во взглядах по многим вопросам.

Она уточнила, что Мехико и Вашингтон вкладывают разное значение в понятие терроризма, а также подчеркнула, что конституция Мексики осуждает любое вторжение.

Ранее Клаудия Шейнбаум выступила за укрепление сотрудничества с США в сфере безопасности. По данным агентства Bloomberg, президент Мексики направила главу МИД Хуана Рамона де ла Фуэнте на переговоры с госсекретарем США Марко Рубио об улучшении двусторонних отношений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Орешник» ударил по гигантскому авиазаводу во Львове. Там ремонтировали F-16 и собирали беспилотники для налетов на города России

    Москвичку наказали за голосовое сообщение. За какие еще сообщения в мессенджерах и соцсетях могут вызвать в суд

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Малышева раскрыла простой тест для определения инсульта

    Пожертвования украинцам спустили на шопинг и пиццу

    Объяснено желание Санду ликвидировать Молдавию

    В «Айдаре» рассказали о начавшихся из-за холода проблемах ВСУ

    Сноубордист упал в ручей на глазах у отдыхающих и не выжил

    В России отреагировали на требование Зеленского по окончанию украинского конфликта

    Сын Кадырова высказался о массовой драке на турнире по вольной борьбе в Грозном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok