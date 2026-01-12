Принц Гарри придумал способ помириться с королем Карлом III

Принц Гарри задумал помириться с отцом при помощи благотворительного проекта

Принц Гарри, герцог Сассекский, намерен сделать масштабный жест примирения при помощи своего главного благотворительного проекта Invictus Games. Об этом сообщает The Sun.

По данным источников, принц Гарри задумал лично попросить короля Великобритании открыть соревнования ветеранов Invictus Games в 2027 году в Бирмингеме. Согласно информации The Sun, к 2027 году принц планирует вернуться в Великобританию вместе с супругой Меган Маркл, что также может стать поворотным моментом в отношениях с Карлом III. Предложение открыть Invictus Games рассматривается как идеальный способ для завершения многолетнего конфликта между отцом и сыном.

«Гарри отчаянно хочет, чтобы король был на Invictus Games — и чтобы он открыл игры вместе с ним», — приводит издание слова инсайдера. По замыслу организаторов, отец и сын могут появиться на сцене в Бирмингеме вместе. Подготовка к играм для раненых военнослужащих и ветеранов уже началась. Представители проекта сообщили, что членам королевской семьи будут высланы индивидуальные приглашения.

Последний раз принц Гарри и Карл III виделись наедине в сентябре 2025 года, а до этого — в феврале 2024-го после объявления том, что у короля рак. Пресс-службы Букингемского дворца и принца Гарри от комментариев отказались.

Ранее сообщалось, что британский политический аналитик Нил Гардинер призвал короля Карла III лишить герцога и герцогиню Сассекских королевских титулов после того, как они стали лауреатами премии в области защиты прав человека.