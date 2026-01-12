Реклама

00:15, 12 января 2026

Пробравшиеся по минному полю российские бойцы застали врасплох солдат ВСУ

Бойцы ВС России прошли по минному полю и застали врасплох солдат ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российские штурмовики в зоне проведения спецоперации получили боевую задачу на уничтожение группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и захват их укрепленной позиции, чтобы расчистить путь для наступления. Они наткнулись на минное поле и прошли по нему, застав противника врасплох. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Стрелок-сапер штурмовой роты рядовой Али Хакиров обнаружил минно-взрывное заграждение. Он обезвредил мины на узкой тропе и провел группу к укрепленной позиции противника», — говорится в сообщении. Солдаты ВСУ не ожидали наступления со стороны минного заграждения, и в итоге понесли потери в живой силе, вынужденно оставив занимаемые позиции.

Российским бойцам удалось занять позиции и удерживать на них оборону. Как отметили в оборонном ведомстве, благодаря Хакирову удалось выполнить поставленную задачу, избежав потерь.

Ранее стало известно, что группировка «Центр» ВС России нанесла поражение бригаде «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).

