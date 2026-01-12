Реклама

13:31, 12 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредила о скрытых рисках привычки слушать музыку в метро

Врач Вылегжанина: Привычка слушать музыку в метро может привести к тугоухости
Наталья Обрядина

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom  

Привычка слушать музыку в метро в наушниках может нести скрытые риски для здоровья, предупредила врач-оториноларинголог, сурдолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Лариса Вылегжанина. О том, к каким последствиям может привести эта безобидная привычка, она поговорила с «Лентой.ру».

Врач обратила внимание на то, что чаще всего негативные последствия вызваны слишком высокой громкостью музыки. По ее словам, громкость звука в 100 децибел и выше вызывает утомление слухового анализатора, снижение остроты слухового восприятия, а также приводит к тугоухости.

Кроме того, длительное использование наушников в метро может привести к необратимому ухудшению слуха, предупредила Вылегжанина. «Под действием чрезмерного акустического раздражения повреждаются волосковые клетки кортиева органа во внутреннем ухе. Первые симптомы включают ощущение заложенности ушей после поездки, временное снижение слуха, звон или шум в ушах», — уточнила врач.

Специалистка также отметила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует придерживаться правила «60/60»: громкость не выше 60 процентов от максимума и продолжительность прослушивания музыки в наушниках не более 60 минут в день. В шумной обстановке, такой как метро, безопаснее использовать наушники с активным шумоподавлением (ANC), которые снижают фоновый шум, добавила она.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская объяснила причины возникновения сильной головной боли на морозе. По ее словам, причиной неприятных или мучительных ощущений при охлаждении в минусовые температуры врач назвала анатомические особенности человека.

