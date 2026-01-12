Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:53, 12 января 2026Россия

Пятилетнюю девочку госпитализировали после нападения обезьяны в российском ТЦ

В Саратовской области девочку госпитализировали после нападения обезьяны в ТЦ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В городе Балаково Саратовской области госпитализировали пятилетнюю девочку, на которую напала обезьяна. Об этом сообщила Балаковская городская клиническая больница в Telegram.

Как рассказали в медучреждении, ребенок получил травму в контактном зоопарке торгового центра на улице Минская. Владелец зверинца разрешил дошкольнице покормить обезьяну, однако примат, находившийся рядом, повредил девочке палец. Характер раны не уточняется. Сейчас пострадавшая находится в хирургическом отделении, где проходит вакцинацию.

В материале подчеркивается, что это уже как минимум второй случай нападения обезьяны на человека в данном зоопарке за январь. В начале месяца от животного пострадала 27-летняя женщина.

Ранее в башкирском спортивном лагере «Уфимский сокол» на ребенка напала бешеная рысь. Как стало известно, зверь зашел на территорию учреждения из леса и набросился на 12-летнюю девочку. До того, как школьницу спасли, хищник успел покусать ее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России назвало цель применения «Орешника»

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Владельцы Chery Tiggo столкнулись с самопроизвольной блокировкой дверей

    Иран пригрозил Трампу «незабываемым уроком»

    Крысы испортили авто москвича

    Россиянка наложила порчу на инспектора ДПС и попала на видео

    25 танкеров за последние три месяца 2025 года подняли флаг России

    Замерзшие семьи участников СВО довели российского министра до уголовного дела

    Выявлен неожиданный фактор риска развития деменции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok