Пятилетнюю девочку госпитализировали после нападения обезьяны в российском ТЦ

В Саратовской области девочку госпитализировали после нападения обезьяны в ТЦ

В городе Балаково Саратовской области госпитализировали пятилетнюю девочку, на которую напала обезьяна. Об этом сообщила Балаковская городская клиническая больница в Telegram.

Как рассказали в медучреждении, ребенок получил травму в контактном зоопарке торгового центра на улице Минская. Владелец зверинца разрешил дошкольнице покормить обезьяну, однако примат, находившийся рядом, повредил девочке палец. Характер раны не уточняется. Сейчас пострадавшая находится в хирургическом отделении, где проходит вакцинацию.

В материале подчеркивается, что это уже как минимум второй случай нападения обезьяны на человека в данном зоопарке за январь. В начале месяца от животного пострадала 27-летняя женщина.

Ранее в башкирском спортивном лагере «Уфимский сокол» на ребенка напала бешеная рысь. Как стало известно, зверь зашел на территорию учреждения из леса и набросился на 12-летнюю девочку. До того, как школьницу спасли, хищник успел покусать ее.