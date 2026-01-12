Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
22:34, 12 января 2026Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала еще два загадочных сообщения

Радиостанция УВБ-76 передала слова «кортодонг» и «омарокадр»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Frank Albrecht / Unsplash

Радиостанция УВБ-76 передала еще два загадочных сообщения в понедельник, 12 января. Они опубликованы в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучали слова «кортодонг» и «омарокадр». Обе шифровки содержали наборы цифр и букв.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее днем 12 января радиостанция УВБ-76 передала сообщение «нутошато».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский посол задал фон дер Ляйен ироничный вопрос

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыта позиция Трампа относительно ударов по Ирану

    Описан процесс выселения Долиной из квартиры в Хамовниках

    В Москве вспыхнул сильный пожар

    Назван фаворит АПЛ

    Зеленский заявил о почти готовых к подписанию документах по Украине

    Военкор посмеялся над ударом по судам под Одессой

    В России оценили желание Санду ликвидировать Молдавию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok