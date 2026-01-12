«Радиостанция Судного дня» передала еще два загадочных сообщения

Радиостанция УВБ-76 передала слова «кортодонг» и «омарокадр»

Радиостанция УВБ-76 передала еще два загадочных сообщения в понедельник, 12 января. Они опубликованы в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучали слова «кортодонг» и «омарокадр». Обе шифровки содержали наборы цифр и букв.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее днем 12 января радиостанция УВБ-76 передала сообщение «нутошато».