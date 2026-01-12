Реклама

13:36, 12 января 2026Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение после январских праздников

«Радиостанция Судного дня» передала сообщение впервые за неделю
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Benjamin Clapp / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 вышла в эфир впервые с 5 января. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Так называемая «Радиостанция Судного дня» передала сообщение «нутошато» после январских праздников. Оно прозвучало в эфире 12 января в 10:37 по московскому времени. До этого УВБ-76 не транслировала это загадочное слово.

Ранее в этом году радиостанция вышла в эфир с сообщением «вкрапленье». Его можно было услышать в эфире 5 января в 15:25 по московскому времени. 1 января в 00:21 «Радиостанция Судного дня» передала слово «глотанье».

В последние месяцы УВБ-76 часто повторяла сообщения, которые появлялись в эфире в январе и феврале 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В ноябре 2025 года она начала повторять передачи апреля 2023 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

