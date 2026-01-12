Раскрыта судьба тайно фотографировавшего стюардесс под юбками пассажира

Тайно снимавшего стюардесс пассажира Cathay Pacific отправили в тюрьму

Пассажира авиакомпании Cathay Pacific, тайно снимавшего стюардесс под юбками по время полета, отправили в тюрьму. Судьбу злоумышленника раскрыл портал The Chosun Daily.

Уточняется, что сам инцидент произошел на рейсе из Осаки, Япония, в Гонконг в сентябре 2025 года, однако суд озвучил приговор только в январе 2026-го. 46-летнего менеджера IT-компании из Японии ждут четыре недели тюремного заключения и штраф в размере 10 тысяч гонконгских долларов (около 100 тысяч рублей).

Во время полета попутчик мужчины заметил, как тот фотографировал нижнюю часть тел бортпроводниц, и предупредил девушек об этом. После того как стюардессы попросили японца показать им телефон, они обнаружили там пять-шесть снимков, на которых были запечатлены их ноги под юбками с ракурса снизу вверх. Пострадавшие сообщили о произошедшем в полицию, и после приземления в Гонконге нарушителя передали местным стражам правопорядка.

В суде подозреваемый заявил, что он непреднамеренно снял бортпроводниц, фотографируя пейзаж за окном, но этот аргумент отклонили. В источнике также говорится, что суд принял во внимание такие факторы, как обязанность мужчины содержать двух детей, жену и престарелых родителей, а также его сотрудничество с полицейским расследованием после ареста.

Ранее бортпроводник американской авиакомпании American Airlines установил скрытую камеру в туалете самолета для съемки юной пассажирки и попался. После того как девочка сходила в уборную, ее мать выбежала в проход и сообщила, что там находится записывающее устройство.

