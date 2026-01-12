Реклама

Раскрыт возможный способ атаки США на Иран

Виктория Кондратьева
Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

США рассматривают возможность кибератаки на Иран. Об этом сообщает The Daily Telegraph (DT).

«Администрация [президента США Дональда] Трампа готовится к возможным кибератакам в отношении Ирана», — говорится в материале.

По данным издания, мера направлена якобы на то, чтобы «наказать» Иран за случаи летального исхода среди протестующих. Уточняется, что Вашингтон мог бы задействовать «секретное кибероружие», целью которого стали бы военные и гражданские объекты.

При этом американскому лидеру были представлены варианты нападения с применением военных средств, однако чиновники США предупредили его, что для этого еще слишком рано.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выступил после угроз Трампа нанести по ближневосточной стране «невиданные» прежде удары. По его словам, Тегеран не намерен принимать превентивные меры, он готов к войне.

