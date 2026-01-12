РИА Новости: За неделю ВС России взяли под контроль четыре населенных пункта

В период с 5 по 11 января военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль четыре населенных пункта. Это следует из подсчетов РИА Новости, основанных на данных Минобороны.

По информации агентства, под контроль российских бойцов перешло два населенных пункта в Запорожской области. Еще по одному населенному пункту был освобождено в Сумской области и в Днепропетровской области.

Как напоминает РИА Новости, за прошлую неделю удалось взять под контроль пять населенных пунктов — по два в Харьковской области и Донецкой народной республике и один в Запорожской области.

Ранее стало известно, что ВС России продвигаются от Гуляйполя к Железнодорожному.