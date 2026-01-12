Реклама

Россия
00:36, 12 января 2026Россия

Раскрыто число взятых российскими войсками под контроль населенных пунктов за неделю

РИА Новости: За неделю ВС России взяли под контроль четыре населенных пункта
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В период с 5 по 11 января военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль четыре населенных пункта. Это следует из подсчетов РИА Новости, основанных на данных Минобороны.

По информации агентства, под контроль российских бойцов перешло два населенных пункта в Запорожской области. Еще по одному населенному пункту был освобождено в Сумской области и в Днепропетровской области.

Как напоминает РИА Новости, за прошлую неделю удалось взять под контроль пять населенных пунктов — по два в Харьковской области и Донецкой народной республике и один в Запорожской области.

Ранее стало известно, что ВС России продвигаются от Гуляйполя к Железнодорожному.

