Создан робот-пылесос на ногах

Представлен робот-пылесос с ногами, способный подниматься по лестницам

Компания Roborock представила на выставке CES шагающий робот-пылесос. Об этом сообщается на сайте фирмы.

Пылесос Saros Rover — новое концептуальное устройство, которое получило колеса на роботизированных ногах. В компании объяснили, что девайс может автоматически распознавать лестницы в доме и подниматься или спускаться по ним. Для анализа окружающей обстановки гаджет использует несколько датчиков, систему пространственной навигации и искусственный интеллект (ИИ).

Также в Roborock заметили, что ноги робота могут подниматься и опускаться независимо друг от друга, что позволяет устройству обходить сложные препятствия на пути.

Кроме того, Saros Rover получил выдвижную швабру, функцию влажной уборки с горячей водой, мощный мотор и увеличенный пылесборник. Стоимость робота-пылесоса не раскрывается.

Журналисты Bloomberg напомнили, что в 2025 году Roborock представила на CES робота Saros Z70. Модель оснащена механической рукой, которая может собирать разбросанные по полу вещи. Авторы агентства назвали запуск робота в продажу неудачным — девайс за 2599 долларов (около 205 тысяч рублей) не оказался востребованным на рынке.

