Наука и техника
07:09, 15 декабря 2025Наука и техника

Роботы занялись эвакуацией раненых с поля боя

Комбриг Верещагин: В бригаде «Невский» 50 % эвакуаций раненых проводят роботы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В разведывательно-штурмовой бригаде «Невский» добровольческого корпуса в составе Южной группировки войскоботы занимаются эвакуацией раненых с поля боя. Об этом рассказал командир подразделения Алексей Верещагин, передает ТАСС.

«Моя бригада — одно из лучших подразделений, которое применяет не просто БПЛА, а вообще беспилотные системы, в том числе наземные робототехнические комплексы, морские и водные роботы, андроиды», — отметил комбриг. По его словам, роботы в «Невском» полностью занимаются подвозом, а также осуществляют порядка 50 процентов эвакуации раненых.

Ранее сообщалось, что РФ начала испытания дрона «Черный коршун» грузоподъемностью до 100 килограммов. Он может использоваться для эвакуации раненых, либо в качестве носителя специализированного оборудования.

