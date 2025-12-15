Роботы занялись эвакуацией раненых с поля боя

Комбриг Верещагин: В бригаде «Невский» 50 % эвакуаций раненых проводят роботы

В разведывательно-штурмовой бригаде «Невский» добровольческого корпуса в составе Южной группировки войскоботы занимаются эвакуацией раненых с поля боя. Об этом рассказал командир подразделения Алексей Верещагин, передает ТАСС.

«Моя бригада — одно из лучших подразделений, которое применяет не просто БПЛА, а вообще беспилотные системы, в том числе наземные робототехнические комплексы, морские и водные роботы, андроиды», — отметил комбриг. По его словам, роботы в «Невском» полностью занимаются подвозом, а также осуществляют порядка 50 процентов эвакуации раненых.

Ранее сообщалось, что РФ начала испытания дрона «Черный коршун» грузоподъемностью до 100 килограммов. Он может использоваться для эвакуации раненых, либо в качестве носителя специализированного оборудования.