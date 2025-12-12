Реклама

Наука и техника
09:08, 12 декабря 2025Наука и техника

Российский «Черный коршун» обеспечит качественный скачок

«Дронакс»: Начаты испытания российского дрона «Черный коршун — 15»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Начаты испытания российского дрона «Черный коршун — 15» (ЧК-15СВО) грузоподъемностью до 100 килограммов. Об этом со ссылкой на компанию «Дронакс» сообщает ТАСС.

«В комплекте идет универсальная система жесткой перевозки и сброса/отцепа крупногабаритных грузов, совместимая с ТМ-62 (противотанковая мина), таким образом, применять дрон можно для доставки боеприпасов, снаряжения, медикаментов и других грузов», — рассказали в компании.

Также ЧК-15СВО, в настоящее время проходящий комплексные испытания в приближенных к боевым условиях, может использоваться для эвакуации раненых, и использоваться в качестве носителя специализированного оборудования — средств наблюдения, разведки и радиоэлектронной борьбы.

В компании уверены, что ЧК-15СВО представляет собой «качественный скачок — переход от дронов для точечной доставки малых грузов к полноценной беспилотной транспортной платформе».

В мае агентство со ссылкой на «Дронакс» сообщило, что беспилотники линейки «Черный коршун» применяют на харьковском и красноармейском направлениях в зоне специальной военной операции для доставки грузов в труднодоступные районы.

