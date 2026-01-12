Реклама

Россиянам рассказали об уголовном преследовании за сторис из чужой квартиры

Юрист Русяев: Видео из квартиры без согласия собственника запрещены законом РФ
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Anatoliy Karlyuk / Shutterstock / Fotodom

С точки зрения права публикации из чужого жилища без согласия собственника почти всегда выглядят рискованно, даже если автору кажется, что он показывает нейтральные сцены и никого напрямую не компрометирует, рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Юрист напомнил, что российское гражданское право исходит из того, что изображение человека и сведения о его частной жизни находятся под охраной. Статья ГК РФ требует согласия гражданина на обнародование и использование его изображения, для детей такое согласие дают родители или иные законные представители.

Если видео или фото оказались в открытом доступе без согласия, у владельцев квартиры появляется право требовать удаления контента и запрета дальнейшего распространения, а также компенсацию морального вреда

Илья Русяевюрист

«Видеозапись из дома почти всегда раскрывает сведения о месте проживания, устройстве быта, привычках семьи, иногда об уровне безопасности и наличии ценного имущества. Конституция РФ прямо запрещает распространение такой информации без согласия. Судебная практика исходит из совокупности деталей, а не из одного кадра, и нередко признает подобные публикации вмешательством в частную жизнь», — предупредил эксперт.

Также Русяев отметил, что если через сторис распространяются сведения, относящиеся к личной или семейной тайне, например данные о здоровье, конфликтах, адресе или обстоятельствах жизни ребенка, возможно применение статьи УК РФ. То же самое касается и нянь, которые снимают сторис в квартирах своих воспитанников, объяснил юрист.

«В трудовом соглашении допустимо прямо запретить фото- и видеосъемку в доме работодателя и любую публикацию таких материалов, а для работников у физического лица законом предусмотрена возможность прекращения договора по основаниям, указанным в самом договоре. В результате блог из чужой квартиры для няни может закончиться обязанностью удалить контент, взысканием компенсации через суд, расторжением договора и, при наличии состава, возбуждением уголовного дела», — рассказал Русяев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому увеличится ответственность за нарушение в сфере перевозки несовершеннолетних в автомобилях. Документ был опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

