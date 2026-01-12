Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:00, 12 января 2026Силовые структуры

Россиянин получил пулю в лицо в дорожной пробке

В Омске россиянину выстрелили лицо в ходе дорожного конфликта
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Омская полиция»

В Омске задержали мужчину по уголовному делу о хулиганстве. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным следствия, 10 января в пробке на мосту у двух водителей иномарок произошла ссора. В итоге 36-летний мужчина выстрелил из пистолета в лицо 44-летнему оппоненту. У пострадавшего рваное ранение щеки и травма руки. Отмечается, что в момент ЧП в салоне машин находились маленькие дети.

После задержания в квартире подозреваемого прошел обыск. Полицейские изъяли травматический пистолет ПБ-2 «Оса-Эгида» 18-го калибра, два охотничьих ружья, зарегистрированных в установленном порядке, и патроны к ним.

В начале сентября 2025 года сообщалось, что после дорожного конфликта в Подмосковье произошла драка на лопатах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их оборона — две собачьи упряжки». В США заявили, что Дания незаконно оккупировала Гренландию. Что ответил Копенгаген?

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Раскрыта дата выселения Долиной из квартиры приставами

    В США назвали Симоньян настоящей героиней и призвали молиться за нее

    Названы самые худшие наряды звезд на премии «Золотой глобус»

    Раскрыты личности изрезавших и сжегших друзей в Новый год двоих россиян

    В России спрогнозировали рост черного рынка алкоголя

    Мерц раскрыл договоренности США и Дании по Гренландии

    Украина атаковала объекты России умными авиабомбами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok