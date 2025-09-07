Россия
19:14, 7 сентября 2025

В Подмосковье произошла драка на лопатах

Водители и рабочие подрались из-за дорожного конфликта в районе Серпухова
Кадр: Telegram-канал «Агентство «Москва»

На трассе в районе Серпухова в Подмосковье произошла драка на лопатах. Об этом сообщает «Агентство "Москва"» в Telegram.

По его данным, дорожный конфликт произошел из-за того, что на участке дороги с реверсивным движением один из водителей не отреагировал на сигнал светофора и заблокировал движение встречному потоку автомобилей.

«В результате образовалась пробка и произошел конфликт с другими автомобилистами и дорожными рабочими. По некоторым данным, за рулем машины был подросток, а пассажиры находились в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.

По информации агентства, на случившееся отреагировала полиция, начата проверка. Сообщается, что позднее Следственный комитет возбудил уголовно дело о хулиганстве.

Ранее стало известно, что в крымском Судаке двоих россиян жестоко избили за то, что те хотели попасть в кафе. Отмечалось, что у них диагностировали черепно-мозговые травмы.

