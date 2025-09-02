Россия
11:46, 2 сентября 2025Россия

Россиян жестоко избили за желание попасть в кафе

В Судаке двух мужчин жестоко избили из-за желания попасть в кафе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В крымском Судаке двух мужчин жестоко избили из-за желания попасть в кафе. Происшествие с россиянами попало на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

На представленном видео запечатлено, как двое мужчин спорят с прохожими. Ссора быстро перерастает в выяснение отношений на кулаках. Одного из приехавших в Судак пинают ногами после того, как он падает на асфальт.

Пострадавшие обратились в больницу, у них диагностированы черепно-мозговые травмы. Позже мужчины написали заявление в полицию, однако, как они утверждают, правоохранители отказались помогать.

Мужчины заявили, что отправились в Симферополь, поскольку боятся преследования со стороны обидчиков.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске девушку-сироту избили из-за снятой на телефон драки.

