Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 13 января 2026Путешествия

Российская тревел-блогерша описала район в центре Нью-Йорка фразой «русское позорище»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала район в центре Нью-Йорка фразой «русское позорище». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

В материале автора речь идет о Брайтон-Бич, который считается русскоязычным районом и расположен в южной части Бруклина. На полках местных магазинов можно найти множество товаров российского производства по высоким ценам, пожаловалась она. Так, крем для рук можно купить за 3,6 доллара (281 рубль), хотя в России он «валяется у кассы рядом с жвачкой».

Более того, в этом районе есть много объявлений о «снятии порчи» и других услугах гадалок, а также о лечении депрессии онлайн.

«В этом и есть весь Брайтон. Он не про Россию и не про Америку. Он про людей, которые физически уехали, а головой так и остались в прошлом, аккуратно перевезли его в чемодане и теперь продают друг другу по завышенному курсу», — заключила Ершова.

Ранее блогерша назвала удивляющие иностранцев новогодние традиции России. Так, по ее словам, они считают странной привычку отмечать праздник с телевизором на фоне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США появился законопроект об аннексии Гренландии. Трампа призвали поторопиться, пока до острова не добралась Россия

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Тигр растерзал школьницу

    Отпуск на семейном курорте был испорчен неожиданным свойством желейных конфет

    Подготовку Украины к выборам описали одной фразой

    В итальянской провинции по неизвестной причине резко подскочила смертность

    Европа предупредила о катастрофе из-за новых планов Трампа

    В США мужчину обвинили в похищении около 100 тел умерших

    В России пришли к неожиданному выводу о США из-за Гренландии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok