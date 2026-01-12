Российская тревел-блогерша описала район в центре Нью-Йорка фразой «русское позорище»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала район в центре Нью-Йорка фразой «русское позорище». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

В материале автора речь идет о Брайтон-Бич, который считается русскоязычным районом и расположен в южной части Бруклина. На полках местных магазинов можно найти множество товаров российского производства по высоким ценам, пожаловалась она. Так, крем для рук можно купить за 3,6 доллара (281 рубль), хотя в России он «валяется у кассы рядом с жвачкой».

Более того, в этом районе есть много объявлений о «снятии порчи» и других услугах гадалок, а также о лечении депрессии онлайн.

«В этом и есть весь Брайтон. Он не про Россию и не про Америку. Он про людей, которые физически уехали, а головой так и остались в прошлом, аккуратно перевезли его в чемодане и теперь продают друг другу по завышенному курсу», — заключила Ершова.

