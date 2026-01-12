Российские туристы остались без багажа за границей из-за ошибки авиакомпании

Российские туристы остались без личных вещей за границей из-за ошибки авиакомпании S7. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что одна из пассажирок 4 января вылетела из Тюмени в Бангкок со стыковкой в новосибирском Толмачево. Однако по прилете в Таиланд она обнаружила, что ее багажа нет на ленте. Вместо этого с ее биркой в Бангкок прибыл чемодан другого путешественника, летевшего из Новосибирска в Пекин.

«Почему мои вещи оказались в Бангкоке, а не здесь? Пятый день нахожусь без одежды, без нижнего белья, без средств личной гигиены», — пожаловался россиянин.

Вскоре владельцам доставили их багаж, но никаких объяснений от авиакомпании они не получили.

Ранее около 300 единиц багажа российских туристов забыли погрузить на рейсы до московского аэропорта Внуково.