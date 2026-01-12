Российский «Хищник» поднимется на 15 километров

«Герон»: В России разрабатывают стратосферную беспилотную платформу «Хищник»

В России разрабатывают стратосферную беспилотную платформу «Хищник», которая будет способна подняться на высоту 15 километров. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании-разработчика «Герон» Владимир Табунов.

Изделие предназначено для длительных коммерческих, научных и оборонных миссий на большой высоте. Скорость аппарата — до 550 километров в час, дальность полета — до 12 тысяч километров, рабочая высота — до 15 километров, полезная нагрузка — до 500 килограммов.

Изделие планируется изготовить по технологии монокрыло. Из других особенностей «Хищника» — возможность вертикального взлета и посадки, режим висения, интегрированный искусственный интеллект и опция трехмерного сканирования пространства.

По словам Табунова, при создании «Хищника» внедрены решения, которые, по нашей оценке, способны дать существенный технологический эффект для научно-технического прогресса и решения задач, связанных с освоением околокосмического пространства.

Ранее ТАСС сообщил, что создатели российского оптоволоконного дрона-камикадзе «Князь Вандал Новгородский» разработают аналог «Ланцета».