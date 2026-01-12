Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:36, 12 января 2026Силовые структуры

Российский пенсионер напугал семью револьвером

Пенсионер из Крыма угрожал револьвером зятю за нравоучения о пьянстве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: nest557 / Shutterstock / Fotodom

В Крыму следователи раскрыли дело 70-летнего пенсионера, который угрожал зятю револьвером из-за его нравоучений о пьянстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Севастополю.

По данным ведомства, пенсионер проживал в одной квартире вместе с дочерью и ее мужем и часто выпивал. Когда в очередной раз мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, родственники сделали ему замечание. В ту же ночь обиженный крымчанин зашел в комнату к паре, держа в руке револьвер, и нажал на курок. Выстрела не произошло, а злоумышленник вернулся к себе.

Когда зять его догнал и попытался забрать оружие, пенсионер направил ствол в окно и выстрелил. После этого он добровольно отдал револьвер.

Прибывшие на место полицейские задержали дебошира. Оказалось, что он хранил у себя оружие вместе с патронами незаконно. Теперь мужчине грозит до пяти лет колонии по статьям 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») и 222 («Незаконный оборот оружия, основных частей и боеприпасов»).

Ранее в Омске мужчина получил ранение в дорожной пробке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МВД хочет ужесточить правила сдачи экзаменов на водительские права. Что может измениться для россиян?

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Адвокат ответила на вопрос о выселении Долиной из квартиры приставами

    Россиянам спрогнозировали завершение «зарплатной гонки»

    СВР раскрыла план по вытеснению русского православия

    Группа россиян обманула страховые компании на сумму более 23 миллионов рублей

    Стоянов рассказал о чуть не погубившем Олейникова случае на съемках «Городка»

    В Европе предложили способ спасти Гренландию от Трампа

    Названа точность российских «Торнадо» по целям ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok