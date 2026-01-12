Российский пенсионер напугал семью револьвером

Пенсионер из Крыма угрожал револьвером зятю за нравоучения о пьянстве

В Крыму следователи раскрыли дело 70-летнего пенсионера, который угрожал зятю револьвером из-за его нравоучений о пьянстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Севастополю.

По данным ведомства, пенсионер проживал в одной квартире вместе с дочерью и ее мужем и часто выпивал. Когда в очередной раз мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, родственники сделали ему замечание. В ту же ночь обиженный крымчанин зашел в комнату к паре, держа в руке револьвер, и нажал на курок. Выстрела не произошло, а злоумышленник вернулся к себе.

Когда зять его догнал и попытался забрать оружие, пенсионер направил ствол в окно и выстрелил. После этого он добровольно отдал револьвер.

Прибывшие на место полицейские задержали дебошира. Оказалось, что он хранил у себя оружие вместе с патронами незаконно. Теперь мужчине грозит до пяти лет колонии по статьям 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») и 222 («Незаконный оборот оружия, основных частей и боеприпасов»).

