21:33, 12 января 2026Мир

Российский посол раскрыл условия содержания Мадуро в США

Посол Мелик-Багдасаров: Мадуро содержится в нормальных условиях в США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится в «нормальных условиях». Обстоятельства заключения политика раскрыл посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в эфире Первого канала.

«По имеющимся у нас сведениям, адвокаты президента Мадуро сообщают о том, что он содержится в нормальных условиях и не жалуется на условия содержания», — сообщил дипломат.

По его словам, Мадуро также объявил себя «военнопленным президентом Венесуэлы» и намерен «твердо стоять до конца».

Ранее похищенный венесуэльский лидер передал первое сообщение из тюремной камеры в США. Он записал видеообращение своим родственникам, сообщив, что с ним и его супругой Силией Флорес «все хорошо».

