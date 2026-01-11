Мадуро записал видео из тюремной камеры со словами «мы бойцы»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро передал первое сообщение из тюремной камеры в США. Он записал видеообращение своим родственникам, сообщив, что с ним и его супругой Силией Флорес «все хорошо». Содержание ролика приводит Lemonde.

«Мы бойцы», — также заявил он, призвав сторонников не грустить.

Мадуро и его супруга, захваченные в ходе американской военной операции, находятся под стражей в Нью-Йорке уже неделю. Там глава Венесуэлы ожидает суда по обвинению в «наркотерроризме».

Ранее сообщалось об использовании США тайного оружия при захвате Мадуро. Венесуэльский охранник рассказал, что во время захвата президента американские военные использовали некое вооружение, вызвавшее у окружающих кровавую рвоту и невозможность подняться на ноги.