Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:28, 11 января 2026Мир

Мадуро передал первое сообщение из тюремной камеры

Мадуро записал видео из тюремной камеры со словами «мы бойцы»
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро передал первое сообщение из тюремной камеры в США. Он записал видеообращение своим родственникам, сообщив, что с ним и его супругой Силией Флорес «все хорошо». Содержание ролика приводит Lemonde.

«Мы бойцы», — также заявил он, призвав сторонников не грустить.

Мадуро и его супруга, захваченные в ходе американской военной операции, находятся под стражей в Нью-Йорке уже неделю. Там глава Венесуэлы ожидает суда по обвинению в «наркотерроризме».

Ранее сообщалось об использовании США тайного оружия при захвате Мадуро. Венесуэльский охранник рассказал, что во время захвата президента американские военные использовали некое вооружение, вызвавшее у окружающих кровавую рвоту и невозможность подняться на ноги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об использовании тайного американского оружия при захвате Мадуро

    Редкоземы и секретная база подо льдом. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В России будут проверять гены тех, кто хочет стать родителями. Зачем это нужно

    Фицо назвал причину заменить Каю Каллас

    Мадуро передал первое сообщение из тюремной камеры

    Зеленский назвал сложной ситуацию с энергетикой на Украине

    На Украине признали слабость противовоздушной обороны

    Противостояние США и Европы из-за Гренландии назвали показушным

    ЦСКА и «Зенит» обменялись футболистами

    ВСУ провалили десятки попыток контратак в Купянске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok