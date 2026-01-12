Российский суд избрал меру пресечения устроившему ДТП с семью пострадавшими водителю

В Волгоградской области арестовали водителя фуры за смертельное ДТП

В Волгоградской области арестовали водителя фуры за ДТП с семью пострадавшими. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ.

Как установил суд, 8 января 44-летний гражданин Белоруссии, управляя грузовым автомобилем на федеральной дороге Р-22 «Каспий», в результате разрыва переднего левого колеса совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем УАЗ, в салоне которого находились пассажиры.

В итоге водитель и шесть пассажиров УАЗа, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы, несовместимые с жизнью. Управлявший большегрузом мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В суде подозреваемый и его адвокат возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, объяснив, что он не собирается скрываться от следствия. В то же время суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что мать не выжившего в ДТП с грузовиком ребенка попала под суд.