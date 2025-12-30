Реклама

Мать не выжившего в ДТП с грузовиком ребенка попала под суд

В Подмосковье перед судом предстанет мать погибшего в ДТП с грузовиком ребенка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Московской области»

В Подмосковье перед судом предстанет мать 13-летнего ребенка, не выжившего в ДТП с грузовиком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

42-летнюю жительницу обвиняют по части 3 статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.

Предварительно установлено, что 12 июля женщина за рулем автомобиля Mazda превысила скорость и не справилась с управлением. В результате произошло столкновение с автопоездом. На заднем сиденье легковой машины находился подросток, который не был пристегнут, он выпал из салона и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что супруг не выжившей при пожаре в «Зимней вишне» добился компенсации.

