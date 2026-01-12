Рублю предсказали тревожные сигналы в 2026 году

Экономист Федюнина: Российская валюта может ослабеть до 83 рублей за доллар

В 2026 году рубль будет постепенно слабеть. Об этом заявила доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Федюнина. Ее процитировало ТАСС.

Экономист напомнила, что в прошлом году российская валюта чрезвычайно укрепилась, не имея к тому фундаментальных экономических оснований. В ближайшие же месяцы она может ослабеть до 82-83 рублей за доллар. Дальнейшая судьба рубля будет зависеть от таких факторов, как санкции, сырьевые котировки, а также решения Банка России по ключевой ставке.

Федюнина не исключила, что во II половине 2026 года не исключен курс в 87-92 рублей за доллар. В отдельные моменты возможен подскок до 95-100 рублей, что рынок воспримет как тревожный сигнал.

В свою очередь, старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин предположил, что в I квартале российская валюта будет находиться в границах 79-84 рубля за доллар при условии отсутствия серьезных внешних шоков.

«Ожидаемый среднегодовой курс российской валюты будет на уровне около 92 рублей за доллар, хотя по году не исключены скачки и до 100 рублей за доллар при проявлении серьезных рисков», — заявил он.

Ранее появился прогноз, что курс доллара может вырасти в среднем до 90 рублей. К этому приведут усиление санкций, восстановление импорта и снижение экспортной выручки.