23:41, 11 января 2026Интернет и СМИ

Симоньян объяснила отказ России от бомбардировки Киева

Симоньян заявила, что Россия не бомбит Киев из-за Лавры и Крещатика
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Россия воздерживается от бомбардировок Киева из-за того, что там расположена Лавра и улица Крещатик. С таким мнением выступила редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра. Это наше все», — сказала журналистка, подчеркнув, что эти объекты вновь могут стать собственностью России в ближайшее время.

Симоньян отметила, что это лишь ее оценочное мнение как журналиста, напомнив, что она не занимает никакой государственной должности.

Ранее Симоньян назвала садистами военных ВСУ, ударивших по Херсонской области.

