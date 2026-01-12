Сийярто рассказал о стоящей на коленях Европе

Сийярто: Погодные условия вынудили Западную Европу встать на колени

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что суровые зимние погодные условия «поставили на колени» страны Западной Европы. Об этом он рассказал в эфире венгерской программы «Час правды», запись трансляции доступна на YouTube.

«Венгрия продолжает функционировать в этих необычных погодных условиях, которые вынудили значительную часть Западной Европы встать на колени. Здесь не пришлось закрывать железнодорожные линии, не пришлось закрывать аэропорты, системы здравоохранения и образования работали», — сказал политик.

Ранее издание The New York Times сообщало, что снег, гололед и аномальный мороз спровоцировали транспортный коллапс в ряде стран Европы. В частности, из-за плохой погоды произошли массовые отмены авиарейсов и сбои в работе железнодорожного сообщения, а также увеличилось количество ДТП.