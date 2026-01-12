Слышавшему работу собственного организма россиянину провели уникальную операцию

В Москве провели операцию слышавшему работу собственного организма мужчине

В Москве слышавшему работу собственного организма мужчине провели уникальную операцию на внутреннем ухе. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

Патология, при которой человек слышит биение сердца, движения глаз и суставов, называется синдромом Минора. Пациент также испытывал головокружения из-за звуков, чувствовал дисбаланс при малейших движениях головы, и с каждым годом симптомы только усиливались.

Россиянин согласился на операцию. Однако, если раньше для решения проблемы требовалась высокорискованная трепанация черепа, то сейчас подобные операции проводят с помощью микрохирургических инструментов. «С помощью специального материала "запломбировали" лишнее отверстие и восстановили герметичность внутреннего уха так, чтобы аномальное движение жидкости прекратилось и исчезли сопряженные с этим неприятные симптомы», — пояснила Ракова.

Пациент сразу после операции рассказал, что посторонние звуки пропали, еще через три дня он отметил улучшение равновесия.

