10:47, 12 января 2026Россия

Слышавшему работу собственного организма россиянину провели уникальную операцию

В Москве провели операцию слышавшему работу собственного организма мужчине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве слышавшему работу собственного организма мужчине провели уникальную операцию на внутреннем ухе. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

Патология, при которой человек слышит биение сердца, движения глаз и суставов, называется синдромом Минора. Пациент также испытывал головокружения из-за звуков, чувствовал дисбаланс при малейших движениях головы, и с каждым годом симптомы только усиливались.

Россиянин согласился на операцию. Однако, если раньше для решения проблемы требовалась высокорискованная трепанация черепа, то сейчас подобные операции проводят с помощью микрохирургических инструментов. «С помощью специального материала "запломбировали" лишнее отверстие и восстановили герметичность внутреннего уха так, чтобы аномальное движение жидкости прекратилось и исчезли сопряженные с этим неприятные симптомы», — пояснила Ракова.

Пациент сразу после операции рассказал, что посторонние звуки пропали, еще через три дня он отметил улучшение равновесия.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы попала в реанимацию после приема таблеток от биполярного расстройства, которые ей прописал врач частной клиники. У нее выпали ногти на руках и ногах, появилась травма роговицы глаза, а также остались многочисленные шрамы на коже.

