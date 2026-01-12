У россиянки выпали ногти и появились шрамы из-за таблеток от биполярного расстройства

Жительница Москвы попала в реанимацию из-за таблеток от биполярного расстройства

Жительница Москвы попала в реанимацию после приема таблеток от биполярного расстройства, которые ей прописал врач частной клиники. Об этом пишет Shot.

У 32-летней россиянки выпали ногти на руках и ногах, появилась травма роговицы глаза, а также остались многочисленные шрамы после сыпи на коже, в том числе на лице.

Медики диагностировали у москвички Синдром Лайелла — редкое тяжелое аллергическое заболевание, ставшее следствием приема медицинского препарата. Пациентку поместили в реанимацию.

Со слов пострадавшей, она страдала от депрессий и постоянных перепадов настроения, в связи с чем последние шесть лет принимала антидепрессанты. Она рассказала, что поскольку средства помогали лишь на короткий срок, было решено сменить психотерапевта. Специалист диагностировал у нее сильный невроз и выписал препарат, которым лечат биполярные расстройства и эпилепсию — ламотриджин.

Ранее сообщалось, что жительница Перми лишилась 95 процентов кожи из-за синдрома Лайелла. Она провела месяц в реанимации.