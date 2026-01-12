Реклама

Сроки смены власти в Иране оценили

Марина Совина
Фото: Isabel Infantes / Reuters

В Израиле оценивают, что при нынешних массовых протестах до смены власти в Иране может пройти много времени. Об этом заявила израильская гостелерадиокомпания Kan без указания источника подобных оценок, передает РИА Новости.

«Согласно оценкам в Израиле, демонстрации в Иране действительно приближают иранский режим к переломному моменту касательно его стабильности, но этот процесс может занять много времени», — говорится в сообщении.

Как подчеркивают авторы публикации, возможное вмешательство США может ситуацию в Иране, однако вполне вероятны и другие меры со стороны Вашингтона для поддержки протестной активности в Иране, такие как кибероперации.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал массовые протесты, которые бушуют в эти дни в Иране. Глава правительства страны заявил, что Израиль внимательно следит за ситуацией и пообещал наладить отношения с Ираном в случае смены власти.

