Стали известны лауреаты премии «Золотой глобус» за лучший сериал

«Больница Питт» получила «Золотой глобус» за лучший драматический сериал

Медицинская драма «Больница Питт» получила статуэтку за лучший драматический сериал на прошедшей в Лос-Анджелесе премии «Золотой глобус». Трансляция церемонии вручения велась на YouTube-канале.

Помимо главной сериальной награды, шоу также отметилось в актерской номинации: исполнитель главной роли Ноа Уайли получил награду как лучший актер в драматическом сериале.

В номинации «Лучший мини-сериал» победила нашумевшая драма «Переходный возраст». Лучшими актером и актрисой мини-сериала стали Стивен Грэм («Переходный возраст»), а также Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»).

Лучшим комедийным шоу была названа «Киностудия», а создатель проекта Сет Роген получил приз как лучший комедийный актер. Лучшей комедийной актрисой в сериале стала Джин Смарт из сериала «Хитрости».

Ранее стали известны лауреаты главных наград «Золотого глобуса» в категории кино. Там все основные номинации забрали две картины.