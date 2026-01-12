Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:55, 12 января 2026Культура

Стали известны лауреаты премии «Золотой глобус» за лучший сериал

«Больница Питт» получила «Золотой глобус» за лучший драматический сериал
Андрей Шеньшаков

Кадр: сериал «Больница Питт»

Медицинская драма «Больница Питт» получила статуэтку за лучший драматический сериал на прошедшей в Лос-Анджелесе премии «Золотой глобус». Трансляция церемонии вручения велась на YouTube-канале.

Помимо главной сериальной награды, шоу также отметилось в актерской номинации: исполнитель главной роли Ноа Уайли получил награду как лучший актер в драматическом сериале.

В номинации «Лучший мини-сериал» победила нашумевшая драма «Переходный возраст». Лучшими актером и актрисой мини-сериала стали Стивен Грэм («Переходный возраст»), а также Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»).

Лучшим комедийным шоу была названа «Киностудия», а создатель проекта Сет Роген получил приз как лучший комедийный актер. Лучшей комедийной актрисой в сериале стала Джин Смарт из сериала «Хитрости».

Ранее стали известны лауреаты главных наград «Золотого глобуса» в категории кино. Там все основные номинации забрали две картины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ответил на угрозы США

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Онколог призвал срочно пройти обследование при появлении пяти проблем со здоровьем

    Гашек призвал лишить США чемпионата мира по футболу из-за действий в Венесуэле

    ВСУ ударили по энергообъекту в российском регионе

    Бойцам ВС России потребовалось 40 секунд для поражения украинского F-16

    Российских депутатов обвинили в самозахвате берегов водохранилища на реке Оскол

    В российском городе административное здание забросали коктейлями Молотова

    Звезд нашумевшего сериала «Жаркое соперничество» окрестили сердцеедами на премии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok