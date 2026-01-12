Все основные награды «Золотого глобуса» выиграли два фильма

Фильмы «Хэмнет» и «Битва за битвой» выиграли главные награды «Золотого глобуса»

Фильм о сыне Уильяма Шекспира «Хэмнет» получил главный приз на «Золотом глобусе». Церемония награждения транслировалась на YouTube-канале премии.

Картина режиссера Хлои Чжао завоевала статуэтку в номинации «лучший драматический фильм». Кроме того, сама Чжао выиграла премию за лучшую режиссуру в драматическом фильме. А исполнительница одной из главных ролей Джесси Бакли, сыгравшая жену Шекспира, завоевала награду за лучшую женскую роль.

Еще одним фильмом, получившим сразу несколько наград, стал нашумевший «Битва за битвой» культового постановщика Пола Томаса Андерсона. Картина была признана лучшим фильмом в жанре мюзикла или комедии, а также удостоилась наград за лучшую режиссуру (мюзикла или комедии) и сценарий. Еще один «глобус» достался Тейяне Тейлор — как лучше актрисе второго плана.

Исполнитель главной роли в «Битве за битвой» Леонардо Ди Каприо, получивший номинацию на лучшего актера, в итоге уступил Тимоти Шаламе. Молодой артист получил приз за комедию «Марти Великолепный».

Ранее стало известно, что 56-летняя Дженнифер Лопес появилась на премии в прозрачном платье.