21:56, 11 января 2026Бывший СССР

Стало известно о неэффективной работе ГУР Украины при Буданове

ТАСС: ГУР Украины при Буданове занималось видеороликами, а не разведкой
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Когда Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины возглавлял Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), ведомство в основном занималось созданием пропагандистских и духоподъемных видеороликов для публикации в интернете, а не разведкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Вместо того, чтобы заниматься получением, обработкой и донесением необходимой информации в мозг руководства страны, ГУР снимало "переможные" ролики, нацеленные на поднятие боевого духа», — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что какая-то логика в этом есть, так как всю развединформацию Киеву предоставляло ЦРУ и другие западные спецслужбы.

Он также напомнил, что украинская разведка не смогла получить информацию о старте спецоперации заранее. Представитель силовых структур отметил, что пиар на Украине «всегда ценился выше реальных дел», и теперь это привело к тому, что Буданов возглавил офис президента страны.

Ранее Буданов заявил, что коррупция в системе территориальных центров комплектования (аналог военкоматов) и дезертирство негативно влияют на обороноспособность Украины.

