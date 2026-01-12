Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:08, 12 января 2026Бывший СССР

Стало известно о потере ВСУ взвода операторов БПЛА дальнего действия

ВСУ потеряли более взвода операторов БПЛА дальнего действия в Харькове
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более взвода операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах России.

«В Харькове комплексным огневым поражением уничтожены казармы операторов ударных БПЛА дальнего радиуса действия», — стало известно собеседнику агентства.

По информации источника, украинская армия потеряла более взвода (от 15 до 60 человек).

Ранее на видео попало уничтожение элитного расчета беспилотников ВСУ. По данным разведки, российским бойцам удалось нейтрализовать группу операторов специального отряда ВСУ «птахи с Марса».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен обратилась с призывом к России

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Объемы производства популярного деликатеса в России оценили

    Названо самое дорогостоящее направление для отдыха в январе

    Раненый боец СВО прошел четыре километра с девятью осколками в ногах после атаки ВСУ

    Стало известно о переговорах США и Дании по вопросу Гренландии

    Трамп пригрозил невиданными ударами Ирану

    Российский поселок остался без тепла в 37-градусный мороз

    Россиянам раскрыли способы вернуться в форму после праздников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok