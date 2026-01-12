Реклама

Стало известно о серии российских ударов по критической инфраструктуре Харькова

ВС России нанесли серию ударов по критической инфраструктуре Харьковской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofia Gatilova / Reuters

Российские войска нанесли серию ударов по критической инфраструктуре Харькова и Харьковской области. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Иди и смотри».

«Прилеты беспилотников были в Харькове, Богодухове, Золочеве и ряде других населенных пунктов», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что в результате атаки в Харькове начались перебои в работе электричества и отопления.

Ранее стало известно, что российские военные утром 12 января нанесли удар по военному объекту в Киеве. Отмечалось, что цель Вооруженных сил России находилась в Соломенском районе столицы Украины. Предполагалось, что под атакой мог оказаться склад боекомплекта.

