Экономика
09:58, 12 января 2026Экономика

Стоимость золота установила новый рекорд

Биржевые цены на золото на бирже Comex выросли до 4612,7 доллара за унцию
Вячеслав Агапов

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Биржевые цены на золото установили новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.

Стоимость драгоценного металла выросла до 4612,7 доллара, однако позднее цены скорректировались — фьючерсы подешевели до 4588,5 за тот же объем.

На фоне роста цен на золото также увеличилась стоимость серебра. Контракты на поставку металла в марте 2026-го на максимуме дорожали до 84,5 доллара за унцию. Позднее стоимость опустилась до 4,3 доллара.

Платина с начала торгов выросла в цене на 4,6 процента, до 2389,5 доллара.

На фоне событий в Венесуэле и неопределенности относительно поставок из Индонезии подорожал и никель. Его стоимость на Лондонской бирже металлов (LME) за неделю прибавила 5,2 процента — цены поднялись до 17,8 тысячи долларов за тонну. При этом 6 января в моменте котировки превышали 18 тысяч впервые с сентября прошлого года.

