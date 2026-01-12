Стоимость золота установила новый рекорд

Биржевые цены на золото на бирже Comex выросли до 4612,7 доллара за унцию

Биржевые цены на золото установили новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.

Стоимость драгоценного металла выросла до 4612,7 доллара, однако позднее цены скорректировались — фьючерсы подешевели до 4588,5 за тот же объем.

На фоне роста цен на золото также увеличилась стоимость серебра. Контракты на поставку металла в марте 2026-го на максимуме дорожали до 84,5 доллара за унцию. Позднее стоимость опустилась до 4,3 доллара.

Платина с начала торгов выросла в цене на 4,6 процента, до 2389,5 доллара.

На фоне событий в Венесуэле и неопределенности относительно поставок из Индонезии подорожал и никель. Его стоимость на Лондонской бирже металлов (LME) за неделю прибавила 5,2 процента — цены поднялись до 17,8 тысячи долларов за тонну. При этом 6 января в моменте котировки превышали 18 тысяч впервые с сентября прошлого года.

