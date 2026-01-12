Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:38, 12 января 2026Мир

Стратегию Трампа в отношении Ирана объяснили

Востоковед Григорий Лукьянов: Трамп нацелен на смену исламского режима в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп нацелен на смену исламского режима в Иране. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Григорий Лукьянов.

По мнению востоковеда, в администрации Трампа фактически приняли логику Израиля, который рассматривает Иран как ключевую угрозу собственной безопасности. Вместе с тем американское руководство считает, что прямое вмешательство в иранские дела не приведет к этой цели, а более эффективной может стать точечная поддержка протестного движения.

«Военное вмешательство может окончательно дискредитировать протестное движение. И тогда даже самые жесткие меры, принятые властью против своих оппонентов, будут [положительно] восприняты обществом», — объяснил эксперт.

Ранее эксперт Григорий Лукьянов оценил вероятность проведения военной операции США в Иране. По его мнению, американские аналитики видят много негативных последствий этого шага.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России назвало цель применения «Орешника»

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Владельцы Chery Tiggo столкнулись с самопроизвольной блокировкой дверей

    Иран пригрозил Трампу «незабываемым уроком»

    Крысы испортили авто москвича

    Россиянка наложила порчу на инспектора ДПС и попала на видео

    25 танкеров за последние три месяца 2025 года подняли флаг России

    Замерзшие семьи участников СВО довели российского министра до уголовного дела

    Выявлен неожиданный фактор риска развития деменции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok