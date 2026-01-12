Реклама

Востоковед оценил вероятность военной операции США в Иране

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: IRIB / Handout / Reuters

В США надеются, что протесты в Иране дадут гораздо больший эффект, чем военное вмешательство, поэтому прямой удар по иранской территории не потребуется. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Григорий Лукьянов.

«Они [США] надеются, что внутреннее недовольство и сеть диверсионных структур, созданных Израилем на территории Ирана, дадут больший эффект здесь и сейчас», — объяснил он.

По словам востоковеда, военное вмешательство США может быть контрпродуктивно: в условиях внешней угрозы иранцы, скорее всего, сплотятся вокруг правительства, так что протесты, наоборот, потеряют легитимность в глазах значительной части населения. Именно это хорошо понимают американские аналитики, которые поэтому ориентируются на рост протестов, добавил Григорий Лукьянов.

Ранее издание The Daily Telegraph рассказало о возможном варианте нападения США на Иран. Согласно журналистам, американское руководство рассматривает возможность кибератаки.

