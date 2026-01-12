Реклама

19:22, 12 января 2026Силовые структуры

«Стриптиз» Санта-Клаусов на новогоднем детском шоу в российском городе попал на видео

В Нижнем Тагиле СК проверяет откровенный танец Санта-Клаусов на детском шоу
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Нижнем Тагиле танцовщицы в костюмах Санта-Клаусов устроили стриптиз на новогоднем детском шоу и попали на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Regnum.

На видео показано, как танцовщицы задирали юбки и демонстрировали нижнее белье.

По данным агентства, в зрительном зале находились дети в возрасте от 4 до 10 лет. Некоторые зрители покинули зал вместе с детьми. Они пожаловались на танцовщиц в Следственный комитет. Сейчас следователи проводят проверку.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 21 декабря 2025 года в Городском дворце детского и юношеского творчества.

