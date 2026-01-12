«Стриптиз» Санта-Клаусов на новогоднем детском шоу в российском городе попал на видео

В Нижнем Тагиле танцовщицы в костюмах Санта-Клаусов устроили стриптиз на новогоднем детском шоу и попали на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Regnum.
На видео показано, как танцовщицы задирали юбки и демонстрировали нижнее белье.
По данным агентства, в зрительном зале находились дети в возрасте от 4 до 10 лет. Некоторые зрители покинули зал вместе с детьми. Они пожаловались на танцовщиц в Следственный комитет. Сейчас следователи проводят проверку.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел 21 декабря 2025 года в Городском дворце детского и юношеского творчества.