Снегурочки в мини-юбках возмутили гостей детского утренника в России

Жители Нижнего Тагила возмутились Снегурочками в мини-юбках на детском утреннике

Гости одной из семейных елок возмутились внешним видом Снегурочек в мини-юбках в Нижнем Тагиле. Соответствующий пост публикует Telegram-канал «Инцидент. Нижний Тагил».

Россиянка поделилась кадрами, сделанными 21 декабря 2025 года в Городском Дворце детского и юношеского творчества. «Мы довольно часто ездим на разные развлекательные мероприятия с детьми, и в ГДДЮТ концерты разные посещаем. Мы отправились с детьми 4-5 лет, не зная, что нас там ждет», — поделилась жительница Нижнего Тагила.

По словам женщины, афиша мероприятия предлагала зрителям детский утренник. Однако при виде Снегурочек в экстремально коротких юбках родительница увела детей из зала.

«Как видите, мероприятие, за которое, кстати говоря, люди выложили по 1000 рублей за билетик, позиционировалось исключительно как семейное. Возрастного ценза не было! Однако, когда началось "представление", мы были просто в шоке от того, что творилось на сцене. Многие родители, по моим наблюдениям, своим детям глаза закрывали, когда началось это "представление"», — возмутилась она.

В городской администрации, в свою очередь, ответили, что выступление не имеет никакого отношения к управлению образования города и Дворцу пионеров. Как заявили в мэрии города, зал учреждения был сдан в аренду сторонней организации, в связи с чем администрация дворца и профильное ведомство не несут ответственности за содержание шоу.

