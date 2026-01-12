Реклама

14:47, 12 января 2026

СВР раскрыла план по вытеснению русского православия

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Вселенский патриарх Варфоломей намерен вытеснить русское православие из стран Балтии. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

«Этот "дьявол во плоти" одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств, утвердив на его месте полностью подконтрольные Фанару церковные структуры», — говорится в заявлении.

Также в разведслужбе заявили, что в реализации этих инициатив патриарху оказывается поддержка со стороны спецслужб Британии. По утверждению СВР, при их содействии Варфоломей наладил взаимодействие с властями прибалтийских государств.

В 2024 году Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назвал патриарха Константинопольского Варфоломея ответственным за гонения верующих Украинской православной церкви.

