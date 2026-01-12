Трампа предупредили о применении ядерного оружия в случае атаки на Иран

Дотком: Риски атаки США по Ирану слишком велики

Президенту США Дональду Трампу стоит отказаться от планов по нанесению ударов по Ирану, поскольку последствия такой атаки несут слишком большие риски. С таким предупреждением выступил бизнесмен и экс-глава крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в своем аккаунте социальной сети Х.

«Президент Трамп, откажитесь от нападения на Иран. Риски слишком велики. Иран нанесет ответный удар по американским базам и Израилю. [Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху, этот безумный военный преступник, может применить ядерное оружие против Ирана. Если это произойдет, ответственность ляжет на вас. Будьте президентом мира, которым вас избрали. Хватит войн», — отметил он.

12 января Трамп пригрозил Ирану «невиданными ранее ударами» по стране в случае атаки Исламской Республики на американские военные и коммерческие объекты. Глава Белого дома отметил, что он владеет «мощными» вариантами действий.

Также агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Израиль находится в состоянии повышенной готовности на фоне сообщений о возможных ударах США по Ирану.