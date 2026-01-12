Реклама

Из жизни
18:01, 12 января 2026Из жизни

Третью кошку назначили директором железнодорожной станции

В Японии директором железнодорожной станции снова назначили кошку
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: 共同通信 KYODO NEWS / YouTube

Кошка по кличке Ёнтама стала директором железнодорожной станции Киси в префектуре Вакаяма. Об этом сообщает Kyodo News.

На церемонии назначения президент железнодорожной компании под аплодисменты собравшихся надел на шею нового директора медаль с титулом. Также людям показали ученика Ёнтамы — кошку по кличке Рокутама, которой эта должность перейдет в будущем.

Ёнтама — уже третья кошка, назначенная директором Киси. С 2007 года пост занимала трехцветная кошка по кличке Тама. Посмотреть на нее съезжались толпы туристов со всей Японии. В результате число людей, пользующихся этой железнодорожной линией, увеличилось на 55 тысяч. Это дало локальной экономике прирост в 1,1 миллиарда иен (545 миллионов рублей).

За такие достижения в 2013 году Таму выдвинули на пост вице-президента местной железнодорожной компании. В 2008-м она получила награду от губернатора префектуры Вакаяма.

В 2015 году Тама умерла, но ей нашли замену — кошку по кличке Нитама. Она работала на этом посту десять лет, однако в декабре 2025 года не стало и ее.

Ранее сообщалось, что кот из китайского храма в городе Сучжоу стал звездой интернета благодаря своим «благословениям». Он научился «давать пять» посетителям, чем и покорил их сердца.

